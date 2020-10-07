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ماهي العينات “السلبية الكاذبة”؟.. مستشفى الملك المؤسس يوضح أسباب اختلاف نتائج كورونا

منذ ساعتين
مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي -(أرشيفية)
مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي -(أرشيفية)

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احمد التميمي
الرمثا – قال مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو أن اختلاف نتائج عينات “كورونا” ما بين المختبرات الخاصة والحكومية تعود في كثير من الأحيان إلى عدم الدقة في إجراء المسحة الخاصة بالفيروس.
وأكد الغزو لـ “الغد” أن هناك كثير من العينات تظهر ايجابية في المختبرات الحكومية وعند إجراء الفحص بمختبر خاص تظهر سلبية والعكس كذلك تعود إلى ان العينة لم تؤخذ بالشكل الصحيح وبشكل دقيق.
وأشار الغزو إلى أن هناك سبب آخر أيضا لاختلاف نتيجة العينة لعدم تخزين العينة بالشكل الصحيح او نقلها بطريقة غير سليمة، إضافة إلى أن كفاءة العينة بعد سحبها وتحليلها تختلف عن الاحتفاظ بها لمدة 3 أيام وبعدها فحصها.
وأكد الغزو أن هناك سبب آخر لاختلاف العينات وما يطلق عليها “السلبية الكاذبة” وهو نسبته 30% وهي نسبة عالميه.
ولفت إلى أن جميع الكتات التي تستخدم لسحب العينات سليمة 100% ومطابقة للمواصفة.
Ahmad.altamimi@alghad.jo

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