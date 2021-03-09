مستشفى الملك المؤسس يوقف العمل بالعيادات الخارجية اعتبارا من الخميس

إربد- الغد- أعلن مستشفى الملك عبدالله المؤسس في محافظة إربد الثلاثاء، إيقاف العمل في العيادات الخارجية إعتبارا من الخميس، وحتى إشعار آخر.

كما تقرر ايقاف جميع العمليات المجدولة بإستثناء الحالات الطارئة إعتبارا من صباح الأحد، وحتى إشعار آخر، مع الاستمرار باستقبال الحالات الطارئة بجميع التخصصات الطبية وخصوصا الحوادث ومرضى السرطان والكلى والقلب وحالات الولادة.

وتم تحديد جدول لصرف الوصفات الشهرية.