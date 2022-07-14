النديم ينفي إعطاء طفل إبرة منع حمل في المستشفى

نفى مدير مستشفى النديم الحكومي في قصبة مادبا، الدكتور بهاء الدين الحلالمة، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعطاء طفل يبلغ من العمر 4 سنوات ونصف إبرة منع الحمل بالخطأ في المستشفى.

وأكد الحلالمة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أنه دخل طفل 4 سنوات ونصف إلى مستشفى النديم الحكومي في مادبا يعاني من التهاب وارتفاع بالحرارة، حيث تبين أنه أعطي إبرة منع الحمل بالخطأ من خارج المستشفى.

وأوضح أن الطفل راجع المستشفى مع ذويه وتبين أنه أُعطي إبرة منع للحمل بالخطأ، تم صرفها من صيدلية خاصة وأعطي الإبرة عند طبيب لا يعمل في القطاع الحكومي، وجرى الإشراف على الحالة حتى استقرت أمور الطفل الصحية وخروجه من المستشفى سالما.

وقال الحلالمة إننا في المستشفى نحرص على تقديم خدمة صحية مثلى، ضمن الإمكانيات المتاحة والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.