مستشفى حمزة “يحتجز” ممثلا فلسطينيا لعدم قدرته على دفع تكاليف العلاج

موفق كمال

عمان– منعت إدارة مستشفى حمزة الممثل الفلسطيني جمال مرعي سوالمة، من مغادرتها، لعدم قدرته المالية على تسديد ثمن علاجات قسطرة قلبية أجريت له بسبب معاناته من انسداد في الشريان.

وأدخل سوالمة إلى طوارئ مستشفى حمزة مساء الخميس الماضي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية له، تقرر إدخاله المستشفى قسم العناية الحثيثة، حيث أجريت له عملية قسطرة في القلب وتم وضع شبكيتين له.

وحسب ما ذكر سوالمة لـ “الغد” صباح الاثنين، كتبت له الطبيبة خروج من المستشفى، لافتا أنه أثناء قيام زوجته بإجراءات الخروج تفاجئ ان إدارة المستشفى تطالبه بمبلغ يزيد عن خمسة آلاف دينار.

وأشار إلى أنه حاول أن يحصل على كتاب إعفاء، إلا أنه اكتشف أنه لن يحصل على إعفاء كونه لا يحمل رقما وطنيا.

و أضاف أن إدارة المستشفى منعته من المغادرة وحذرته أنه في حال هروبه ستلاحقه قضائيا ، لافتا أنه الآن سيبقى “قيد الاحتجاز” لحين دفعه كافة نفقات العلاج.

من جهته قال الناطق الإعلامي في وزارة الصحة حاتم الأزرعي، إن من حق إدارة المستشفى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحصيل حقوقها المالية.