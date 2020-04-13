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مستشفى دروغبا في أبيدجان تستهدف محاربة فيروس كورونا

منذ ساعتين

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باريس – أعلن الهداف الإيفواري الأسطوري ديدييه دروغبا عن أن المستشفى التي أسسها في مدينة أبيدجان، العاصمة الاقتصادية، ستكون تحت خدمة السلطات لتخصيصها كمركز للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأكدت صحيفة (ليكيب) الرياضية الاثنين أن مهاجم تشيلسي الإنجليزي سابقا قدم المشروع في المستشفى الواقع بأحد الأحياء الشهيرة في أبيدجان، وأن السلطات قدمت الشكر للهداف الأسطوري.

من جانبها أشارت مديرة المؤسسة التي تدير المركز الطبي، مريم بريكا، أن السلطات ستكون لها الكلمة الأخيرة في تشغيل المستشفى بالطريقة التي تريدها.

ووفقا للإحصائيات الرسمية، بلغ عدد المصابين بالوباء في البلد الأفريقي اجمالي 533 حالة مع وفاة 5 أشخاص. (إفي)

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