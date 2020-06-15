“مستشفى مصغّر” في البحر الميت للمصابين العائدين من الخارج

عمان- الغد- أعلنت وزارة الصحة خلال موجز نشرته مساء اليوم الإثنين، بأنه تمّ إنشاء موقع خاصّ لعزل الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بكورونا في مواقع الحجر بمنطقة البحر الميّت، وذلك من خلال تجهيز موقع خاصّ لهم هناك عن (مستشفى مصغّر) سيتلقّون فيه الرعاية الصحيّة اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين بلغ حتى الآن 20 مصاباً.

ويأتي ذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بين المواطنين العائدين من الخارج.