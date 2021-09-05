مستفيدون يثمنون استحداث بطاقة “رفاق السلاح”

مروة الفقيه

عمان- ثمن مواطنون قرار استحداث البطاقة المجانية “رفاق السلاح”، والتي تمنح حاملها خصما بقيمة 10%.

وكانت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية أصدرت بطاقة إلكترونية مجانية (رفاق السلاح)، لتوفير كافة وسائل الدعم المادي للعاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتمكن البطاقة حاملها من الحصول على خصومات مباشرة عند الشراء بنسبة 10٪.

وقال المواطن عبد القادر الفقية إنه تم تسجيله للحصول على البطاقة عن طريق الموقع الإلكتروني ومن ثم الحصول عليها من المؤسسة العسكرية القريبة من بلدته، وهذه البطاقة تعمل على تقديم كافة وسائل الدعم للمتقاعدين العسكريين.

وأضاف المواطن محمد العمري أن هذه البطاقة تمكن صاحبها من الحصول على خصومات مباشرة من المؤسسة العسكرية بنسبة 10٪، واستخدامها أيضاً في دفع المشتريات من المحلات التجارية.

وبين المواطن أحمد العجارمة أن الخصومات التي تقدمها البطاقة بنسبة 10٪ غير كافية ويجب أن تكون النسبة أعلى.

قال مدير التسويق في شركة نفس، ليث مجالي، إن شركة نفس هي المصدرة لبطاقات فيزا كارد في الأردن،

وبطاقة رفاق السلاح مرتبطة بالمحفظة الوطنية وبالتعاون مع المؤسسة العسكرية تم إصدار هذه البطاقه لكل العاملين والمتقاعدين، مضيفاً أنه يحق لهم أخذ هذه البطاقة من خلال المؤسسات العسكرية المتواجدة في جميع أنحاء المملكه التي يبلغ عددها تقريباً (100) مؤسسة.

وأشار إلى أنه يتم التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني ووضع الرقم الوطني وفي حال كان اسم المشترك مسجلا في (قاعدة البيانات) فهو مسحق للبطاقة ومن بعدها يتم التسجيل حسب طلبات وتعليمات البنك المركزي في طلب المحافظة المركزية، ويجري التأكد منها عن طريق شركة نفس والتأكد من المعلومات الشخص ومن ثم تصدير البطاقة إلى المؤسسة العسكرية بناء على طلب المشترك.

وبين المجالي أنه يبلغ عدد الأشخاص المستحقين للبطاقة تقريباً (200000) شخص وهم العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوريث الشرعي لهم، وتمكن البطاقة حاملها من الحصول على خصومات مباشرة عند الشراء بنسبة 10٪ في جميع فروع المؤسسات العسكرية وجميع خدمات محفظة مكس الوطنية ودفع المشتريات في المحلات على أجهزت نقاط البيع،

واختتم حديثه “أن هذا المنتج كان تحت رؤية سيدنا لتقديم كافة وسائل الدعم للمتقاعدين العسكريين ومساعدهم أيضاً في كيفية إستخدام النقود الإلكترونية”.