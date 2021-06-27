مستقبل الجولان مفتوح

إسرائيل هيوم

البروفيسور ابراهام بنتسفي 27/6/2021

في نظرة أولى تعد هذه عاصفة في فنجان. إذ ان التقرير الذي ظهر أول من أمس في موقع إنترنت هامشي ويفيد بأن إدارة بايدن ستلغي الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان – سرعان ما نفته وزارة الخارجية الأميريكية. ولكن مراجعة جذرية أكثر بصيغة البيان الرسمي المنشود، يعمق بالذات أكثر فأكثر الغموض الذي نشأ حول المسألة.

هكذا عاد من طي النسيان نمط سلوك الرئيس أوباما والذي كان يقوم على أساس الربط بين قضايا مدنية منفصلة وخلق صلة وثيقة بينها كرافعة لتحقيق سياسة عامة في الشرق الأوسط. في عهد أوباما كانت هذه هي الصلة التي أقامتها الإدارة بين هدف التسوية الشاملة في المجال الإسرائيلي – الفلسطيني وبين تحقيق الهدف الطموح بقدر لا يقل لتوثيق العلاقة السياسية والاستراتيجية بين واشنطن وبين كتلة الدول السنية.

الآن، يدور الحديث عن صلة بين مناطق ومجالات سياسة أخرى إلا وهي منطقة هضبة الجولان ومستوى علاقات الولايات المتحدة مع إيران. بشكل محدد وإن كان الأسبوعين الأوليين لإدارة بينيت شهدت إزالة الثلوج عنها وإعادة إقامة ظروف المودة بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل – فإن “النفي الأميركي” في مسألة مكانة هضبة الجولان يشير إلى أنه تحت الغطاء الجديد ووافر العطف ففي غياهب العلاقات الخاصة تواصل الاعتمال جزر وبؤر من الاحتكاكات والاختلافات التي تهدد بالاندلاع إلى وجه السطح وتعكير صفو العلاقات بين الحليفتين في عهد بينيت.

وبالفعل، فإن حقيقة أن الحكومة الجديدة واصلت (حتى وإن لم يكن من ناحية الخطاب التصالحي) سياسة سابقتها على المستوى الإيراني ولم تتردد في أن تضرب (ظاهريا) مشروع بناء أجهزة التخصيب في ضواحي طهران (حين تكون المحادثات عن “اتفاق فيينا الثاني” مع طهران على شفا الإنهاء) – فإن من شأنها أن تتسبب ليس فقط في تشويش البرنامج النووي الإيراني بل وأيضا إلى تأخيرات في مفاوضات فيينا. وذلك لاستياء الرئيس الـ 46 وبخلاف تطلعاته.

على هذه الخلفية، لا ينبغي أن نستبعد إمكانية أنه رغم التطلع المعلن للشريكين في العلاقات الخاصة لفتح صفحة جديدة وتعاون أكبر في تاريخ الحلف – فإن توجيه الأضواء الأميركية إلى ساحة الجولان بالذات في هذا التوقيت، لم يكن صدفة على الإطلاق. إذ إن رد وزارة الخارجية على التسريب يجسد كم هو بعيد موقف الرئيس الحالي عن موقف سلفه ترامب الذي في آذار 2019 اعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان. ظاهريا، يقول هذا الرد إن “السياسة الأميركية بالنسبة للجولان لم تتغير”، ولكن هذه الصياغة مضللة تماما لأنه قد يفهم منها إسناد لـ “قرار الاعتراف” من مدرسة ترامب. عمليا، وجه الأمور مختلف جوهريا، وقد وجدت الأمور تعبيرا واضحا لها في تصريح وزير الخارجية بلينكن في شباط 2021، والذي وان كان أعرب عن تأييده لمواصلة السيطرة الإسرائيلية على الجولان “في الوضع الحالي”، ولكنه عللها في ضوء التهديد الأمني الخطير الذي يحدق الآن بإسرائيل في هذه الساحة في أعقاب النشاط العسكري المتحدي من جانب إيران وفروعها. ولكن بلينكن أوضح مع ذلك بأن هذه ظروف مؤقتة فقط وليس تعميقا للشرعية لوجود إسرائيلي دائم في الساحة.