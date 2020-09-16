مستقبل غاريث بيل في يد يونايتد أو توتنهام

لندن – أكدت تقارير اخبارية أن ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين هما المصرين المحتملين لمهاجم ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل، الذي يرغب النادي الملكي في الاستغناء عن خدماته.

ورغم أن معظم التقارير كانت تشير إلى رغبة المانيو في استعارة بيل لموسم من ريال مدريد قبل شراءه، إلا أن وكيل أعمال الجناح الدولي الويلزي، جوناثان بارنيت، أكد بالأمس رغبة توتنهام في استعادته، مشيرا إلى أن موكله أيضا يفضل العودة لـ”السبيرز”.

وكان بارنيت قد نفى في تصريحات لصحيفة (آس) الرياضية المدريدية بشكل قاطع امكانية تعاقد يونايتد مع بيل، قبل أن يعود لفتح باب رحيل عن الريال وتحديدا صوب توتنهام.

ويتفاوض بيرنات حاليا على رحيل بيل بدون مقابل إلى “السبيرز” من صفوف ريال مدريد، النادي الذي لم يعد يستفيد بخدماته خلال الفترة الماضية ويرغب في بيعه بأي شكل مع تبقي موسمين في عقده معه، خاصة وأنه يتقاضى راتبا ضخما يصل إلى 15 مليون يورو صافية في الموسم ولا يحظى باعتماد مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عليه.

ورغم تصريحات بارنيت مساء الأمس التي أكد فيها أن بيل لا يزال يحب فريقه السابق، إلا أن الريال، الذي يسابق الزمن للتخلص من مهاجمه قبل انطلاق الموسم الجديد، لا يستبعد حتى الآن امكانية رحيله لليونايتد.

وترك بيل (31 عاما) توتنهام للانضمام إلى ريال مدريد في 2013. وسجل للنادي الملكي أكثر من 100 هدف وفاز معه بدوري الأبطال أربع مرات

ولكن خسر مكانه في الفريق، ولم يخف رغبته في الرحيل عن النادي الملكي في أكثر من مناسبة، ما أثار استياء جمهور النادي الأبيض.

وكان توتنهام قد ضم بيل من ساوثهامبتون في 2007 وهو عمره 17 عاما. – (إفي)