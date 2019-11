مستقبل “غامض” لمورينو مع إسبانيا.. وعودة محتملة لانريكي

مدريد – تعززت فرضية أن يلجأ المنتخب الإسباني لكرة القدم الى تغيير جديد في طاقمه الفني وخوض نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل بمدرب جديد، وذلك بعد أن غاب روبرت مورينو عن المؤتمر الصحافي الذي تلا فوز “لا فوريا روخا” على رومانيا 5-0 مساء الإثنين في ختام مشواره في التصفيات القارية.

ولم يبرر الاتحاد الإسباني للعبة موقف مورينو، لكنه أفاد بأنه سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء قد يعلن فيه الاستغناء عن خدماته بحسب وسائل الإعلام الإسبانية.

وبعد أن شغل مهمة مساعد المدرب، استلم مورينو مهمة الاشراف على المنتخب بعد أن قرر لويس أنريكي التنحي في حزيران/يونيو لأسباب شخصية مرتبطة بمرض ابنته التي توفيت في آب/أغسطس بعد صراع مع مرض سرطان العظام، لكنه قد يعود لمنصبه السابق من أجل قيادة المنتخب في نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل.

Luis Enrique looks set for Spain return as coach Robert Moreno fails to show for press conference after Romania rout https://t.co/Z4RlCQRpWi

وفي حال حصل هذا الأمر، فذلك يعني بأن المنتخب الإسباني سيشهد تغييرا في منصب المدرب للمرة الخامسة في غضون عامين فقط، وتحديدا منذ الجدل الذي تسبب به جولن لوبيتيغي عشية انطلاق مونديال روسيا 2018 حين أعلن بأنه سينضم الى ريال مدريد بعد البطولة ما أدى الى إقالته واستبداله موقتا بفرناندو هييرو ومن بعده أنريكي ومورينو.

وعلى الرغم من أن المنتخب الإسباني حسم تأهله الى نهائيات كأس أوروبا وصدارته للمجموعة السابعة السبت بفوزه الكاسح على مالطا 7-0، فإنه لم يضمن بأن يكون في المستوى الأولى خلال القرعة المقررة في 30 الشهر الحالي إلا من خلال فوزه الكاسح الإثنين على رومانيا 5-0.

وفي أيلول/سبتمبر، كشف مورينو استعداده للتخلي عن تدريب المنتخب والعودة الى مساعدة إنريكي، في حال رغب الأخير بالعودة الى المنصب الذي تركه في حزيران/يونيو، موضحا: “ثمة وضع راهن علينا احترامه ولا أعتقد أنه (انريكي) يفكّر بهذه المسألة حاليا”، في إشارة للعودة الى منصبه.

3.3 – Spain 🇪🇸 have averaged 3.3 goals per game under Robert Moreno (20 goals in 6 games), the highest average of any Spanish manager with at least two games in charge. Optimism. pic.twitter.com/4HlXF8VYyO

— OptaJose (@OptaJose) November 18, 2019