بورتو اليغري (البرازيل) – ربما تكون قطر عانت صعوبات في تجربتها الأولى ببطولة أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا” لكرة القدم ، بيد أن الدولة المضيفة لمونديال 2022 أظهرت في نسخة البرازيل ما يكفي للتأكيد على أنه ينتظرها مستقبل مشرق.

وصل المنتخب القطري إلى كوبا أميركا كمنتخب مجهول أقله بالنسبة الى الجمهور الأمريكي الجنوبي ، لكن وعلى الرغم من خسارته مباراتين من الثلاث التي لعبها في الدور الأول ، فقد أظهر ما يكفي من القدرة التنافسية التي تؤكد أنه لن يكون مفاجأة خلال مشاركته في الثانية بالمسابقة الأمريكية الجنوبية العام المقبل.

وقال مدربه الإسباني فيليكس سانشيز : “كانت هناك أوقات لعبنا فيها جيداً ، يتعين علينا مواصلة العمل الجاد ، إنه فريق شاب يتطلع إلى السنوات الثلاث المقبلة ، نحتاج إلى العمل بجد عندما نصل إلى هناك”.

ولم تتأهل قطر مطلقا لنهائيات كأس العالم وستشارك فيها لأول مرة كمضيفة في العام 2022.

شكراً لمن شجع منتخبنا.. شكراً لمن ساند منتخبنا في بطولة #كوبا_أمريكا في البرازيل

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والوعد إن شاءالله في #كوبا_أمريكا ٢٠٢٠ pic.twitter.com/0NfG8EMbfR — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) June 23, 2019

على الرغم من تاريخها المتواضع وقلة عدد سكانها، فإن الدولة الخليجية، الغنية بالغاز، لديها طموحات عالية واتخذت بضع خطوات مهمة هذا العام ، ففي شباط (فبراير) الماضي وتحديداً بدولة الإمارات العربية المتحدة، تمكنت قطر في غياب جمهورها بسبب انقطاع العلاقة الدبلوماسية مع الإمارات ، من الفوز بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها، بعد أن فشلت في السابق بتخطي الدور ربع النهائي.

ووضعتها مشاركتها في بطولة كوبا أمريكا – أقدم مسابقة قارية للمنتخبات الوطنية في العالم – في مواجهة مستويات أعلى لم يسبق لها أن واجهتها ، وعلى الرغم من البداية الإيجابية عندما حولت تخلفها 0-2 إلى تعادل مع البارغواي 2-2، عاشت قطر تجربة مريرة بعد الخسارة أمام كولومبيا (1-0) والأرجنتين (2-0).

ووضعت قطر مشروعا طويل الامد استغرق سنوات عديدة من الإعداد ، فقد استثمرت مئات ملايين الدولارات ، وأنشأت أكاديمية أسباير للتفوق في الدوحة عام 2004 للبحث عن مواهب في قطر وتنميتها ، والعديد من لاعبي المنتخب حاليا هم من الذين نشأوا في أسباير.

انضم سانشيز، وهو أحد خريجي مركز لا ماسيا التدريبي الشهير في برشلونة، إلى أكاديمية أسباير في قطر بالعام 2006 ، بعد تدريبه منتخبات قطر لأقل من 19 عاما وتحت 20 عاما وتحت 23 عاما، وتولى تدريب المنتخب الأول خلفا للأوروغوياني خورخي فوساتي في تموز (يوليو) 2017 ، ولم يتأخر سانشيز في جني الثمار بقيادته إلى لقب كأس آسيا على حساب اليابان 3-1. (أ ف ب)