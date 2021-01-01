مستقبل “ميسي” و”راموس” مادة دسمة في سوق الانتقالات

مدريد – لن يكون نجم وقائد منتخب الارجنتين لكرة القدم ليونيل ميسي وحده حرا بنهاية عقده مع ناديه برشلونة الاسباني في حزيران/يونيو المقبل، بل هناك اسماء كبرى أخرى مرشحة للرحيل بالطريقة ذاتها ويسيل لها لعاب أكبر الأندية في القارة العجوز والعالم أبرزها سيرخيو راموس والنمسوي دافيد ألابا.

وتتجه الأنظار إلى هؤلاء النجوم اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية المقررة في كانون الثاني/يناير الحالي، فإما سيمددون مشوارهم مع الأندية التي يدافعون عن ألوانها، أو سيتم بيعهم قبل الأول من شباط/فبراير المقبل بهدف عدم رحيلهم من دون مقابل مادي الصيف المقبل.

وفي وقت بات ميسي مادة دسمة في وسائل الإعلام العالمية بخصوص مستقبله مع النادي الكاتالوني، فإن التركيز يتجه أيضا إلى قلب دفاع العملاق الإسباني الآخر ريال مدريد، الدولي سيرخيو راموس. وبدأت المفاوضات بين الطرفين على تمديد العقد، ويبدو أن راموس يفضل البقاء، لكن النادي الملكي ليس لديه مساحة مالية كبيرة للمناورة.

كما ان سياسة رئيسه فلورنتينيو بيريس بالتمديد لعام واحد فقط للاعبين الذين يتخطون سن الثلاثين، تقف عائقا الى حد ما في استمرار العلاقة بين النادي وقائده الاسطوري.

ويتعين على ريال مدريد أيضا الحسم في عقد جناحه لوكاس فاسكيس، فيما اشارت تقارير اعلامية الى ان النجم الاخر الدولي الكرواتي لوكا مودريتش وافق على مواصلة مغامرته مع النادي الملكي لموسم اضافي.

على الجانب الآخر من طاولة المفاوضات، يرغب ريال مدريد في جذب النجم النمسوي دافيد ألابا الذي بإمكانه اللعب في أكثر من مركز في خط الدفاع والذي ينتهي بدوره عقده الصيف المقبل مع بايرن ميونيخ الألماني.

ويود العملاق البافاري الاحتفاظ بخدمات مدافعه النمسوي، لكن كبار الأندية الأوروبية تتهافت من أجل الحصول على خدماته أبرزها باريس سان جرمان الفرنسي، ليفربول الإنجليزي ومواطنه تشلسي، بالإضافة إلى ريال مدريد.

نجم آخر من نجوم النادي البافاري، بطل القارة العجوز الموسم الماضي، سينتهي عقده في حزيران/يونيو الماضي ويتعلق الأمر بالدولي السابق المتوج مع المانشافت بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل جيروم بواتنغ الذي يحظى بدوره باهتمام الاندية الاخرى.

بطل آخر في كأس العالم في البرازيل، مسعود أوزيل سيكون حرا أخيرا بانتهاء عقده مع ناديه أرسنال الإنكليزي حيث لم يعد يلعب على الإطلاق بعدما تم استبعاده نهائيا من قائمة الفريق سواء المحلية او القارية.

دائما في إنكلترا، ستتركز الاهتمامات على الهداف الأسطوري لنادي مانشستر سيتي الدولي الارجنتيني سيرخيو أغويرو الذي سينتهي عقده الصيف المقبل بعد 10 أعوام في القطب الثاني لمدينة مانشستر. لكن الأرجنتيني قد يمدد عقده مع النادي الذي يشرف على تدريبه الإسباني جوسيب غوارديولا.

في إيطاليا، يبقى السؤال الابرز “هل يستطيع المتألق زلاتان إبراهيموفيتش أن يواصل استمتاعه باللعب للاحتفال بعيد ميلاده الأربعين مع ميلان؟” ويظل السويدي العملاق على أي حال أفضل لاعب لمتصدر الدوري الإيطالي، حيث يعيش فترة جيدة جدا…

حارس مرماه جانلويجي دوناروما ينتهي أيضا عقده مع الروسونيري الصيف المقبل. يتعامل النجمان إبراهيموفيتش ودوناروما مع وكيل أعمال واحد هو الإيطالي-الهولندي مينو رايولا، لكنهما مرشحان للبقاء بحسب وسائل الاعلام الإيطالية.

في توسكانا، ينتهي عقد فرانك ريبيري أيضا الصيف المقبل، على الرغم من بلوغه سن السابعة والثلاثين، لا تزال موهبته تروق كثيرا إعجاب فريقه فيورنتينا، على الرغم من الإصابات التي تعرض لها، لكن الفرنسي الذي يغريه التحدي الأخير في الولايات المتحدة، يمنح نفسه الوقت للتفكير.

في جنوب إيطاليا، سيواجه نابولي مشكلة في الاحتفاظ بخدمات مهاجمه الدولي البولندي أركاديوش ميليك الذي يثير على الخصوص اهتمام باريس سان جرمان بطل فرنسا الذي يواجه بدوره خسارة عدد كبير من نجومه على غرار الصيف الماضي بسبب نهاية عقودهم في حزيران/يونيو المقبل، أبرزهم الثلاثي الارجنتيني أنخل دي ماريا والاسباني خوان برنات والالماني يوليان دراكسلر.

ويبدو دي ماريا وبرنات من أولويات النادي الباريسي كونهما من عناصره الأساسية في التشكيلة، فيما فقد الألماني مركزه بها ويبدو الاقرب الى الرحيل.

ويستعد مرسيليا، الغريم التقليدي لسان جرمان في فرنسا، إلى خسارة نجمه فلوريان توفان الذي لم يمدد عقده معه حتى الان، ويمكن أن يغادر هذا الشتاء من أجل تمكين فريقه من الاستفادة ماديا بدلاً من الرحيل مجانا هذا الصيف.

وأخيرا، يملك برشلونة فرصة العودة إلى تجديد اهتمامه بالتعاقد مع نجم ليون الدولي الهولندي ممفيس ديباي الذي ينتهي عقده ايضا الصيف المقبل ويحلم منذ أشهر عدة باللعب في صفوف أحد أكبر الأندية الأوروبية.

وفي حال تمت الصفقة، سيرث الهولندي العبء الثقيل في النادي الكاتالوني لخلافة ميسي. -(أ ف ب)