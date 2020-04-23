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مستهلِكون يطالبون بتأجيل سداد فواتير الكهرباء

منذ 3 ساعات

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رهام زيدان

عمان- في وقت يطالب فيه مستهلكون بتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء المستحقة عن الشهر الحالي في ظل الوضع القائم، أكد مصدر في قطاع الكهرباء أن قيم هذه الفواتير جزء من أسس استدامة المنظومة الكهربائية في المملكة.
مصادر في القطاع قالت إن “ما يتم تحصيله حاليا هو فواتير الأشهر التي سبقت حظر التجوال وإصدار قانون الدفاع لأن شهري آذار (مارس) ونيسان (ابريل) لم تصدر فواتيرهما بعد”.
يأتي ذلك في وقت فتحت فيه شركات التوزيع مكاتبها للسماح للمواطنين بدفع الفواتير المستحقة عليهم، مع إطلاق تطبيقات ومنصات إلكترونية تتيح أيضا الدفع الإلكتروني.
في الأثناء، أعلنت شركات مياه الأردن “مياهنا” وشركة مياه اليرموك وشركة مياه العقبة عن بدء قراءة عدادات المواطنين المشتركين بخدمات المياه في محافظات عمان والزرقاء ومادبا ومحافظات الشمال؛ بالإضافة إلى العقبة، اعتبارا من أمس، بهدف إصدار الفواتير وإتاحة المجال لمن يرغب بتسديدها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني والوسائل الحديثة عن بعد، وكذلك من خلال التقنيات الحديثة في مكاتب التحصيل التابعة لها.-(بترا)

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