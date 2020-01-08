مستو:”الطيران المدني” ملتزمة بسلامة الملاحة الجوية

رهام زيدان

عمان- قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، إن الهيئة ملتزمة بسلامة الملاحة والطيرات المدني في الأجواء الأردنية وكذلك سلامة الطائرات الأردنية في الأجواء الخارجية.

وأضاف مستو، في رد على سؤال لـ”الغد”، أن الهيئة تتابع مع منظمات الطيران المدنية والجهات المعنية في الدول المجاورة التطورات، مؤكدا انه وحتى هذه اللحظة ليس هناك أية إجراءات غير اعتيادية على صعيد الطيران المدني.

وأكد مستو إنه لاتوجد أية رحلات منتظمة مباشرة إلى ايران، بينما توجد رحلات محدودة تشغلها شركتي الملكية الأردنة والأردنية للطيران إلى بعض المناطق العراقية منها بغداد.