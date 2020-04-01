مستوردات النفط من العراق ترتفع 5 % الشهر الماضي

رهام زيدان

عمان- ارتفعت كميات النفط العراقي التي استوردتها المملكة الشهر الماضي بمقدار 16 ألف برميل (5 %) مقارنة بالشهر الذي سبقه بحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبحسب ما أعلنته وزير الطاقة والثروة المعدنية م. هالة زواتي أمس فقد بلغت كميات النفط المستوردة من نفط العراق خلال شهر آذار (مارس) الماضي حوالي 310 آلاف برميل بمعدل 10 آلاف برميل يوميا، فيما بلغت الكميات المستوردة خلال شهر شباط (فبراير) 294 ألف برميل وبمعدل 10 آلاف برميل يوميا أيضا.

وقالت الوزارة في وقت سابق من الشهر الحالي “من باب التحوط لأي طارئ في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، نسقت مع الجانب العراقي، لزيادة معدلات التحميل والنقل، وذلك بهدف استلام مصفاة البترول الأردنية جميع كميات النفط الخام التعاقدية خلال شهر آذار(مارس) 2020”.

وقالت زواتي أمس إن “مصفاة البترول الأردنية استقبلت منذ بداية تفريغ مادة النفط الخام العراقي لدى موقع المصفاة/ الزرقاء، في الخامس من أيلول (سبتمبر) 2019، ولغاية نهاية شهر آذار (مارس) 2020، ما مجموعه 2.1 مليون برميل وبمعدل يومي بلغ حوالي 10 آلاف برميل”.

وتقاسم 1195 صهريجا عراقيا وأردنيا خلال شهر آذار(مارس) الماضي نقل كميات النفط الخام العراقي المستورد بموجب مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق في الثاني من شهر(فبراير) شباط 2019.

وقالت زواتي “عملية نقل النفط العراقي تتم حاليا وفقا للمعطيات التي فرضها فيروس كورونا، بتفريغ الصهاريج العراقية في صهاريج أردنية في المنطقة الحدودية بين البلدين”.

وتجري عملية استيراد النفط الخام العراقي في اطار مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق في الثاني من شهر شباط (فبراير) 2019، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على (10) آلاف برميل يوميا قابلة للزيادة وفقا لما يتفق عليه الجانبان.

ويتم بيع النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) إلى الأردن على أساس معدل سعر خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد تمثل فرق كلف النقل والفرق بالمواصفات، ويلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/الأردن.

يشار إلى أن الحكومة خفضت أول من أمس أسعار المشتقات النفطية الاساسية ما بين 12.9 % إلى 16.2 %.

وبناء على ذلك تراجع سعر البنزين 90 بنسبة 16.1 % إلى 625 فلسا للتر بدلا من 745 فلسا، والبنزين 95 بنسبة 12.9 % إلى 840 فلسا للتر بدلا من 965 فلسا والكاز والديزل إلى 465 فلسا بدلا من 555 فلسا وبتراجع نسبته 16.2 %.

وبذلك يكون خفض سعر البنزين (90) بمقدار 120 فلسا للتر، والبنزين (95) بانخفاض مقداره 125 فلسا/ لتر، وخفض سعر الديزل والكاز بمقدار 90 فلسا/ لتر.