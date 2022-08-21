مستوطنون إسرائيليون متطرفون يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان إن مجموعات متتالية من المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونظموا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم خلال الاقتحام، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

وفرضت شرطة الاحتلال تضييقات على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية وسط حالة من الغضب والغليان سادت في أرجاء الحرم القدسي الشريف.-(بترا)