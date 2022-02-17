مستوطنون متطرفون برفقة حاخامات يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود برفقة حاخامات صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية العامة بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

واضافت ان المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية استفزازية وقاموا بجولات استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الاقصى المبارك.-(بترا)