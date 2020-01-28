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مستوطنون متطرفون يحرقون صفا مدرسيا جنوب نابلس

منذ 32 دقيقة

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رام الله- أحرق مستوطنون متطرفون يهود، فجر اليوم الثلاثاء، صفا في مدرسة عينابوس الأساسية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما احرقت قوات الاحتلال محلا تجاريا في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، في بيان، ان مستوطنين من مستوطنة “يتسهار” الجاثمة على اراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب نابلس اقتحموا قرية عينابوس فجرا، واحرقوا أحد الصفوف المدرسية، وخطوا شعارات عنصرية في المكان تطالب بقتل وطرد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم.
وفي ذات السياق ، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، محلا تجاريا في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة.
وقال مركز معلومات وادي حلوة بسلوان، في بيان، إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الاسرائيلي هدمت محل “الشبر للأدوات الصحية والبلاط” في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة وذلك في إطار الحملة المسعورة التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق المواطنين المقدسيين لتهجيرهم من المدينة المقدسة والسيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم.-(بترا)

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