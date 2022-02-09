مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت أرجاء الحرم القدسي الشريف.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا.-(بترا)