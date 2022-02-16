مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية العامة في بيان لها، ان الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ عام 1967 وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأوضحت دائرة الاوقاف أن عشرات المستوطنين والطلاب اليهود اقتحموا باحات الأقصى، على شكل مجموعات، حيث قاموا بجولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الاقصى المبارك.

وأشارت إلى أن المستوطنين تلقوا شروحات حول “الهيكل المزعوم” في باحات المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في الجهة الشرقية من المسجد، قبل أن يغادروا من جهة “باب السلسلة”.-(بترا)