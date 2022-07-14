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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

10:32 ص2022-07-14
مستوطنون يقتحمون الأقصى
مستوطنون يقتحمون الأقصى

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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية اسفزازية عند المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.
ويأتي ذلك مع إجراءات مشددة تفرضها قوات الاحتلال تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للأراضي الفلسطينية المحتلة.-(بترا)

10:32 ص2022-07-14
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