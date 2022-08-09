مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، بأن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أدوا خلالها طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 2200 مستوطن اقتحموا الأقصى قبل يومين، بحجة إحياء ذكرى “خراب الهيكل”، وسط اعتداءات واستفزازات واعتقالات في صفوف المرابطين والصحفيين.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

إلى ذلك، هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، غرفتين سكنيتين في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في العيسوية، في بيان، إن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت برفقة شرطة الاحتلال بلدة العيسوية، وهدمت غرفتين سكنيتين، بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.

يذكر أن آليات الاحتلال هدمت مغسلة سيارات في العيسوية، قبل نحو أسبوعين، بحجة عدم الترخيص.