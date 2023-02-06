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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

11:40 ص2023-02-06
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.- (بترا)

11:40 ص2023-02-06
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