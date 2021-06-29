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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

منذ ساعتين
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.-(أرشيفية)

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القدس المحتلة- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان لمراسل (بترا ) في رام الله، ان الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي المدججة بالسلاح. وأوضحوا أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط التضييق على دخول المصلين للمسجد المبارك عبر بواباته المختلفة وحجز هوياتهم، حيث سادت حالة من الغضب والغليان في كافة أرجاء الحرم القدسي الشريف.-(بترا)

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