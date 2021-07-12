مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

القدس المحتلة- اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان لمراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان الاقتحامات تمت بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأوضح الشهود، أن عددا من المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الاقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وقاموا بتأدية طقوس تلمودية استفزازية في باحاته، وسط حالة من الغضب والغليان سادت بين المصلين والمرابطين إلى أن غادروه من باب السلسلة.