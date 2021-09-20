مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

القدس المحتلة- اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان لمراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) في رام الله، ان الاقتحامات نفذت بحراسةٍ مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

واضافوا ان المستوطنين أدوا طقوسهم التلمودية الاستفزازية بشكلٍ علني وتجولوا والتقطوا الصور في باحات المسجد الأقصى وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الاقصى المبارك. وكثف المستوطنون من اقتحاماتهم اليومية للمسجد الاقصى اخيرا بحجة الاعياد اليهودية، وأطلقت جماعات الهيكل المزعوم دعوات للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى بشكل كبير يوم غد الثلاثاء الذي يصادف “عيد العرش اليهودي”.-(بترا)