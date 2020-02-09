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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

منذ 3 ساعات

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رام الله- أقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الاقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .
وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب لمراسل (بترا) في رام الله، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح،موضحا أن نحو 62 مستوطنا اقتحموا باحات الاقصى ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب سادت بين المصلين والمرابطين.-(بترا)

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