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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

منذ 38 دقيقة

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رام الله- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب لمراسل(بترا) في رام الله، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الاسرائيلي، موضحا أن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، بعد أن وفرت الحماية الكاملة للمستوطنين.
وأضاف ان المستوطنين، تجولوا في ساحاته، وسط تلقيهم شروحات عن (الهيكل) المزعوم.
وتستعد منظمات استيطانية متطرفة، لتنفيذ اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى، وحائط البراق في القدس المحتلة .-(بترا)

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