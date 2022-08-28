مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ببيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، باحات المسجد الأقصى على مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد المبارك.

كما واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، بالإضافة إلى إبعاد العشرات عنه.

وتتواصل الدعوات المقدسية إلى تكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية. (بترا)