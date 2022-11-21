مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن مجموعات متتالية من المستوطنين المتطرفين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت جولات استفزازية في باحاته، وأدت طقوسا تلمودية، وتحديدًا في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، فيما منعت شرطة الاحتلال اقتراب الحراس والمصلين من مسار الاقتحامات.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيا.-(بترا)