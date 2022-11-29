مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الاقصى المبارك، يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.-(بترا)