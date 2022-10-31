;
السلايدر الرئيسيالعرب والعالمعربي

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

11:37 ص2022-10-31
قطعان المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.-(وكالات)
قطعان المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.-(وكالات)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن المستوطنين المقتحمين من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قاموا بجولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.
وتقوم الجماعات المتطرفة باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت وذلك بهدف تقسيمه زمانيا ومكانيا على غرار الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.-(بترا)

11:37 ص2022-10-31
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock