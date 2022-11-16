مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يهجم منزلا

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا فلسطينيا في قرية صور باهر بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح.

واضافت أنهم نفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

من جهة اخرى، هدمت قوات الاحتلال اليوم، منزلا فلسطينيا في قرية صور باهر، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.

واوضحت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في صور باهر، أن قوات الاحتلال وبتعزيزات عسكرية اقتحمت منطقة قيصان في القرية المذكورة، وهدمت منزلا يعود لعائلة فلسطينية، وتبلغ مساحته 70 مترا مربعا، بحجة البناء دون ترخيص، مؤكدة أن المنزل شيد قبل أربعة أشهر فقط، ويقطنه زوجان وطفلاهما.-(بترا)