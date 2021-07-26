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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

منذ 3 ساعات
مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى بداية الشهر الحالي-(ا ف ب)

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القدس المحتلة- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقال شهود عيان لمراسل (بترا) في رام الله ان الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح. وأوضح الشهود أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الاقصى في ساعات الصباح الباكر، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة وسط حالة من الغضب والغليان سادت في جميع أرجاء الحرم القدسي الشريف.
— (بترا)

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