العرب والعالمعربي

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

منذ 4 ساعات
مستوطنون يقتحمون الأقصى
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

القدس المحتلة– اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقال شهود عيان لمراسل وكالة الانباء الاردنية(بترا) في رام الله، ان الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
واشاروا الى أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل المزعوم”، قبل ان يغادروه من باب السلسلة.-(بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock