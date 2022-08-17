مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

ونفذ المقتحمون جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحات المسجد المقدس وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.-(بترا)