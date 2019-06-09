مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رام الله- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ، بمناسبة ما يسمى “عيد نزول التوراة /شفوعوت”.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب لمراسل بترا في رام الله ان مجموعات متتالية من المستوطنين جددت اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم عبر باب المغاربة والذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلالها مدينة القدس، وتتم عبره الاقتحامات للمسجد الأقصى يوميا وبين الخطيب ان 230 مستوطنا متطرفا اقتحموا الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى، وان العدد مرشح للزيادة ، حيث دعت “جماعات الهيكل المزعوم” لتنفيذ اقتحامات جماعية للاقصى اليوم الأحد ويوم غد الاثنين بمناسبة الاعياد اليهودية.-(بترا)