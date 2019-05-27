مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رام الله – اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة وفقا لما اكده مدير عام دائرة الاوقاف وشؤون المسجد الاقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب.

وقال الخطيب لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في رام الله، ان الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح .

وأضاف الخطيب، ان عناصر أمنية اقتحمت ساحات الحرم القدسي الشريف لتأمين اقتحامات المستوطنين الذين قاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين المعتكفين.