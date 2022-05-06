الضفة.. إحراق مركبات فلسطينيين والاستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، ثلاث مركبات في قرية عوريف جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، لـوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا القرية فجرا وأضرموا النيران في ثلاث مركبات تعود للمواطنين: مشهور حسن شحادة، ومحمود مشهور شحادة، وإسماعيل حسن شحادة.

يذكر أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح مساء أمس وتضررت عدة مركبات، جراء اعتداءات نفذها المستوطنون على مفترقات طرق جنوب نابلس.

إلى ذلك، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تسجيلات كاميرات مراقبة في قرية حوسان، غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، لـ”وفا”، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين ومحلات تجارية ومحطة محروقات، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة عليها.