مستوطنون يستولون على عشرات الدونمات في العيسوية

رام الله- استولى مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، على عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في العيسوية، في بيان، إن مستوطنين متطرفين وبحراسة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي بدأوا منذ ساعات الصباح بوضع سياج حول عشرات الدونمات من الأراضي المزروعة بالزيتون تعود لمواطنين من الطور والعيسوية وذلك لأغراض استيطانية عنصرية توسعية.

وعلى صعيد متصل، ازالت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء، لوحات مثبتة على سور المقبرة اليوسفية في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس مصطفى ابوزهرة، في بيان أن سلطات الاحتلال قامت بتحطيم ثلاث لوحات معلقة منذ عام 2008 على سور المقبرة اليوسفية في منطقة باب الأسباط بمدينة القدس المحتلة،معربا عن استغرابه واستهجانه لتحطيم وإزالة اللوحات التي توثق التاريخ والحضارة العربية والاسلامية للمدينة المقدسة.

واضاف أن الاحتلال يسعى إلى طمس الهوية العربية والاسلامية للقدس من أجل تهويدها وتغيير معالمها لتنفيذ مخططات الاحتلال ومستوطنيه العنصرية فيها.- (بترا)