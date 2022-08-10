مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تغلق باب العامود

أفادت الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الأوقاف الإسلامية ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، إن “ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، أدوا خلالها طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم”.

ووفق الوكالة “يتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى”.

في غضون ذلك، أغلقت القوات الإسرائيلية منطقة باب العامود بالقدس ومنعت المواطنين من التواجد في المكان، بدعوى وجود جسم مشبوه.

( د ب أ )