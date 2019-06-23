مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين في جنين

رام الله- هاجم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود فجر اليوم الأحد، المركبات الفلسطينية المارة على شارع جنين- نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ومارسوا أعمال العربدة، بالقرب من مستوطنة “حومش” المخلاة .

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس في بيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا مستوطنة “حومش” المخلاة جنوب جنين، في خطوة استفزازية، وهاجموا مركبات المواطنين المارة على شارع جنين– نابلس بالقرب من مدخل المستوطنة، ومارسوا أعمال العربدة وتوجيه الشتائم والكلمات النابية على المارة تحت حماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.-(بترا)