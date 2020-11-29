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مستوطن يدهس طفلين وسيدة قرب الحرم الإبراهيمي

منذ 43 دقيقة

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رام الله- دهس مستوطن يهودي متطرف، اليوم الاحد، طفلين وسيدة فلسطينيين قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، أنه تم نقل المصابين للمشفى لتلقي العلاج، ووصفت جروحهم بين المتوسطة والطفيفة.
ويتعرض سكان مدينة الخليل وقراها وبلداتها لانتهاكات متواصلة من المستوطنين المتطرفين وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي وذلك في اطار الاعتداءات المتواصلة بحق الفلسطينيين واراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.-(بترا)

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