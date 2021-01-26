انخفاض أعداد المسافرين 76% العام الماضي

عمان- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، إن أعداد المسافرين من المملكة وإليها انخفض بنسبة 76 بالمئة العام الماضي، مع انخفاض حركة الطائرات بنسبة 66 بالمئة، وحركة الشحن الجوي بنسبة 53 بالمئة، بسبب تداعيات أزمة جائحة.

وقدر مستو ميزانية الهيئة للعام 2021 بنحو مليون و 685 ألف دينار، مشيرا إلى أن نحو 65 بالمئة من إيرادات الهيئة تأتي من رسوم عبور الطائرات للمجال الجوي الأردني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء، لمناقشة موازنة وزارة النقل وهيئاتها. وقال، إن الهيئة تعمل ضمن إطار قانوني، محلي ودولي، حيث وقعت 36 اتفاقية وبروتوكولا عالميا منذ نشأتها، إلى جانب توقيع 112 اتفاقية تعاون ثنائي مع مخلف الدول.

وأكد مستو، أهمية قطاع النقل الجوي كواحد من أهم محركات الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا القطاع هو رئة الأردن إلى العالم الخارجي التي يمكن الاعتماد عليها ضمن أطر الأمن والسلامة. -(بترا)