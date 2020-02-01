“مستو”: لا توجد خطوط جوية مباشرة بين الأردن والصين لبحث تعليقها

رهام زيدان

عمان – قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم ميستو، إنه لا توجد خطوط جوية مباشرة بين الأردن والصين لبحث تعليقها على غرار الشركات العالمية.

وأضاف ميستو أن السفر إلى الصين قبل أزمة وباء فيروس كورونا كانت تتم من خلال “الترانزيت” في دول أخرى غالبا دول الخليج العربي، سواء كان ذلك من خلال شركات وطنية أو دولية.

وبين أن الخط الوحيد المباشر إلى مدينة “جوانزو” الصينية أغلى منذ مدة لأسباب تجارية.

إلى ذلك، قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أنها نفذت عملية تعقيم دقيقة وشاملة لطائرتها من طراز بوينغ 787، والتي عادت من ووهان إلى عمان (فجر أمس) بعد إخلاء المواطنين الأردنيين والعرب الذين كانوا متواجدين في تلك المدينة وإعادتهم إلى المملكة.

وقد طالت عملية التعقيم أجزاء الطائرة كافة ومقاعدها ومرافقها المختلفة، وأنظمة التكييف والتهوية العاملة فيها وتمت بواسطة خبراء متمرسين في هذا المجال يعملون في إحدى الشركات المحلية المتخصصة.

ومرت إجراءات التعقيم بثلاث مراحل متتابعة على مدى أكثر من ساعتين وبناءً على الأسس والمقاييس العالمية لتعقيم الطائرات والمعتمدة من قبل منظمات الطيران المدني المعنية وبروتوكول شركة بوينع الصانعة للطائرة بهذا الخصوص، وبما يضمن نظافة الطائرة الكاملة من أي فيروسات أو بكتيريا أو فطريات وبنسبة دقة تصل إلى 100 %.

وأكدت “الملكية الأردنية” ثقتها التامة بسلامة إجراءات التعقيم التي جرت لطائرتها بالنظر إلى الأسس العلمية التي قامت عليها وكفاءة المواد المستخدمة في التعقيم وطريقة العمل والقواعد العملية الصحيحة والمبنية على أفضل الممارسات العالمية.

وقد عبرت الملكية الأردنية عن سعادتها -كناقل وطني- بتنفيذ مهمة إخلاء المواطنين الأردنيين والعرب من “ووهان” وإعادتهم إلى المملكة بالسرعة الممكنة، مؤكدة أن صحة وسلامة مسافريها وكوادرها البشرية ستبقى في مقدمة أولوياتها وأنها ستظل تبذل أقصى جهودها للمحافظة على مكانة الملكية الأردنية المتميزة عالمياً في تحقيق السلامة والأمن لمسافريها وموظفيها وطائراتها.