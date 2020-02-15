آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

مسرب جديد على شارع الاستقلال لبدء أعمال الباص السريع

منذ 46 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- استحدثت أمانة عمان شارعا من ثلاثة مسارب لخدمة حركة السير للقادم من شارع الاستقلال باتجاه جسر النشا، بهدف إتاحة المجال لبدء الاعمال الإنشائية للباص السريع في شارع الاستقلال.

وبين مدير إدارة مشاريع إنشاء البنية التحتية للباص السريع المهندس فادي السقا أن تصميم الشارع ضمن وثائق عطاء الباص سريع التردد لحزمة العمل من التقاء شارع الأمير حمزة بشارع الاستقلال وصولا إلى جسر المحطة.

واضاف ان امانة عمان بالتعاون مع إدارة السير حجزت عن طريق المقاول امس الجمعة مسار الباص سريع التردد في شارع الاستقلال نزولا، وتحديداً بالمقطع الممتد ما بعد جسر القصور الملكية العامر ولغاية دائرة الرقابة الصحية.

ولفت إلى انه تم تحويل السير للقادمين من دوار الداخلية باتجاه شارع الاستقلال، وتحديداً ما بعد جسر القصور الملكية العامرة يمينا باتجاه الشارع الجديد ثم العودة لشارع الاستقلال ما قبل دائرة الرقابة الصحية.

مقالات ذات صلة

وزير الصحة يوافق على تأجيل انتخابات الصيادلة إلى مابعد شهر رمضان

منذ ساعتين
رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء (أرشيفية)

الحكومة تطلق الحزمة الخامسة من برنامجها الاقتصادي الاثنين

منذ ساعتين
معروضات من الذهب في أحد المحال بوسط البلد-(أرشيفية- تصوير: محمد مغايضة)

32.30 دينار سعر غرام الذهب محلياً

منذ 3 ساعات

الإعلان عن أول وفاة بكورونا في أوروبا

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock