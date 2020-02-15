مسرب جديد على شارع الاستقلال لبدء أعمال الباص السريع

عمان- الغد- استحدثت أمانة عمان شارعا من ثلاثة مسارب لخدمة حركة السير للقادم من شارع الاستقلال باتجاه جسر النشا، بهدف إتاحة المجال لبدء الاعمال الإنشائية للباص السريع في شارع الاستقلال.

وبين مدير إدارة مشاريع إنشاء البنية التحتية للباص السريع المهندس فادي السقا أن تصميم الشارع ضمن وثائق عطاء الباص سريع التردد لحزمة العمل من التقاء شارع الأمير حمزة بشارع الاستقلال وصولا إلى جسر المحطة.

واضاف ان امانة عمان بالتعاون مع إدارة السير حجزت عن طريق المقاول امس الجمعة مسار الباص سريع التردد في شارع الاستقلال نزولا، وتحديداً بالمقطع الممتد ما بعد جسر القصور الملكية العامر ولغاية دائرة الرقابة الصحية.

ولفت إلى انه تم تحويل السير للقادمين من دوار الداخلية باتجاه شارع الاستقلال، وتحديداً ما بعد جسر القصور الملكية العامرة يمينا باتجاه الشارع الجديد ثم العودة لشارع الاستقلال ما قبل دائرة الرقابة الصحية.