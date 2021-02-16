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مسرب خاص للمتقاعدين العسكريين وعائلاتهم بمطار الملكة علياء

منذ 3 ساعات

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عمان -الغد – خصصت وزارة النقل وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وصاحبة الاختصاص في مطار الملكة علياء الدولي مسرب خاص للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وعائلاتهم في مبنى الركاب بمطار الملكة علياء الدولي صالة المغادرين.
إضافة الى مسار خاص في صالات القادمين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكيةً السامية في يوم الوفاء الوطني للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى على ان يبدأ العمل بهذه المسارات منذ اليوم .

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