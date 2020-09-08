“مسرحجي”.. سلسلة لقاءات تجمع الهواة بالمخرجين والفنانين

معتصم الرقاد

عمان- يقدم فريق وهج الشمس للفنون المسرحية والفلكلورية ثاني حلقاته ضمن سلسلة لقاءات “مسرحجي”، التي تهدف إلى التقاء شباب يافعين بنخبة من المخرجين من الوسط الفني، ويعتمد هذا اللقاء لتقديم نجاح المخرجين أمام الشباب كأحد أنواع التحفيز والمثابرة لدعمهم ورفع معنوياتهم، كما يسعى هذا التشبيك لحصول هؤلاء اليافعين على فرصة حقيقية ضمن أعمالهم المقبلة.

فريق وهج الشمس للفنون المسرحية والفلكلورية استضاف في حلقته الثانية المخرج محمد نسور الذي تحدث مع الشباب حول أهمية وضع هدف والسعي إليه، كما ركز على الأشخاص المتنمرين في المجتمع وكيفية تخطي الأشخاص ذوي الطاقة السلبية.

وانتهى اللقاء الذي استغرق ساعة كاملة بقسم مسرحي قدمه أعضاء فريق وهج الشمس، كما أوضحت مديرة الفريق ميسم ناصر أنها ستقدم سلسلة لقاءات مقبلة؛ حيث سيكون اللقاء المقبل مع المخرج عصام الحجاوي، وسيكون في مقر الفريق الكائن في جبل الحسين، وسيتم استضافة شباب يافعين لمناقشة قضاياهم ووصولهم لتحقيق أحلامهم.

فريق وهج الشمس للفنون المسرحية والفلكلورية يدخل عامه الرابع؛ حيث استطاع تدريب أكثر من 500 طالب في مجال المسرح، واستطاع أن يقدم شريحة منهم ضمن أعمال تلفزيونية، كما حصل على أربع جوائز، واستطاع أن يقدم نفسه من خلالها، كما أنه قدم إلى الآن ما يقارب 210 عروض مسرحية هادفة تحدثت عن العديد من القضايا المجتمعية بما يخص المرأة والطفل والشباب ضمن المجتمع الأردني.

كما تناول قضايا جريئة الطرح كقانون 308، وزواج القاصرات، وجرائم الشرف، واستطاع من خلال عملية تشبيك المحلية أن يحصل على العديد من الشركات والمشاريع الخاصة بهم، والآن بعد فوزهم بجائزة رابعة يطمح الفريق إلى تقديم عرضين مسرحيين ضخمين بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا وتقديم التدريبات، والتشبيك مع أكثر من 400 شخص قبيل نهاية العام الحالي.