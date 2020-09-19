مسرحية “إلا أنت– القدس”.. صرخة بالحق الفلسطيني تبث “أون لاين”

معتصم الرقاد

عمان- جاء عرض مسرحية “إلا أنت– القدس” أون لاين وعبر المواقع الإلكترونية يوم الخميس الماضي، كعودة جديدة الى المسارح في زمن الكورونا، وهو من اخراج الدكتورة مجد القصص، وكتابة سميحة خريس.

“إلا أنت– القدس” ستبث كل يوم خميس، من انتاج فرقة المسرح الحديث بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى، وبالشراكة مع بنك الاتحاد، والعمل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي.

وقالت المخرجة الدكتورة مجد القصص: ان “إلا أنت– القدس” هي مسرح فيزياء الجسد، ويتحدث عن القدس والحق الفلسطيني وتحدي الظروف المحيطة بنا، وصرخة من قلب المسرح تنادي القدس لنا فقد اسقيناها دمنا، فمن حناء الأرض ودم الشهداء نعلي راياتنا، والأقدام في أصفادها تتقن رقصة الحرية والسيل ينهمر عبر شقوق الصخر وصم الحجارة.

يبدأ العرض المسرحي بمشهد حركي استهلالي تعبيري ويدمجنا بالقصة بين الشاب وزوجته اللذين يعيشان قصة حب بين حب الارض والوطن وحب بعضهما، بمشاركة جميع ممثلي وراقصي العرض، اذ ان قصة حبهما كباقي قصص الحب في القدس وفلسطين عامة تتحرك تجاه النضال والمقاومة ضد الغاصب المحتل، اذ انه يحاول أبعادها عن الساحة كامرأة، ولكنها تفضل المقاومة معه حتى تتم المواجهة بين الفلسطينيين والصهاينة بطريقة الرقص التعبيري، حتى يتم القبض على زوجها وتصبح هي بسجنها بالحياة وهو بأسره، ولكنهما لا يستسلمان، ويعدان أن قضبان السجون لا تمنع النفوس الحرة من أن تطير.

فيشاهد المتلقي لأحداث المسرحية مشهدا جنائزيا بعد المقاومة للشهداء وإصرار الشعب على أنهم أصحاب الارض، فالأرض في موقعها ثابتة ولا تتزحزح، بكل جبروتكم لن تستطيعوا سرقة الحياة، ونعود لقصة الحب المقاوم وتحفيز الجميع على أنهم ليسوا خرافا تساق الى الذبح، فإن الغاصب يبقى مرعوبا، لانه ليس بأرضه بصرخة تقول: أتأمنُ في أرض سلبتها؟

فتقرر الزوجة الاستمرار بالحياة وتطلب من زوجها طفلا، ويجد طريقة لتهريب نطفة الحياة وشعلة البقاء من بين قضبان السجن باحد الاشياء التي تتسرب بعيدا عن عيونهم برقصة مقامة ابقاء الحياة وزفة الطفل الجديد الى الحياة رغم سجونهم وبقاء حركة المقاومة .

وستقام العروض في المركز الثقافي الملكي بعدد حضور 20 شخصا ليس أكثر، وسيبث على موقع وزارة الثقافة وموقع أمانة عمان الكبرى.

العمل يدمج بين فيزياء الجسد والاداء التمثيلي وغناء مقاطع من قصيدة “في القدس” للشاعر تميم برغوثي، سنيوغرافيا، اخراج دراماتورغ د. مجد القصص، وأبطال العمل المسرحي هم الفنانون: أريج دبابنة، منذر خليل، نبيل سمور، اني قراليليان، ندين خوري، ابراهيم عشا، عدي طلال، عكا حمدان، محمد قطان، وتأليف موسيقي وليد الهشيم.