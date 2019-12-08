مسرحية “ثامن أيام الأسبوع” تشارك في دورة أربيل للمسرح في العراق

عمان- تشارك مسرحية “ثامن أيام الأسبوع” من اخراج محمد الجراح في مهرجان اربيل الدولي للمسرح الدورة السادسة من 9-18 الشهر الحالي في اربيل – العراق.

المسرحية شاركت بمهرجان الشباب وهي من انتاج وزارة الثقافية الأردنية عام 2018، وحازت على افضل عمل متكامل و افضل اخراج و افضل ممثل دور اول، وشاركت بمهرجان صيف الزرقاء الدولي.

فريق عمل ثامن أيام الأسبوع: معتصم سميرات مع يزن ابو سليم و صهيب ابو سليم،مساعد مخرج و مصصم اضاءة نور الدين الشوابكة ، موسيقى محمد الزيتاوي، ديكور باسمة بني يونس و خالد عطية.

وتحكي المسرحية عن صراع بين شخصيتين وحوار مستمر بين الشخصيتين، هما الرجل الذي يزور المقبرة والدفان الذي لا يهمه شيء سوى دفن الموتى حتى وان كانوا احياء ؛ فشخصية الرجل شخص يحب الحياة وهو شخص متفاءل ويرفض ان يدفن وهو حي؛ اما الدفان فهو شخص متشاءم لا يهمه شيء سوى دفن الموتى واخذ الاجرة نظير هذا العمل.

وتظل هكذا الاحداث الرجل مستمر برفض الدفن وهو حي ؛ والدفان يقنعه بهذا الامر الجلل ؛ ويستمر الى ان يقتنع ويستسلم الرجل وينهي الدفان من حفر القبر فيدفنه وهكذا تنتهي المسرحية ويسدل الستار على الحكاية بهذا المشهد الماساوي.